Pop-up store Rock Palace zaterdag open

Cesar Zuiderwijk & Rinus Gerritsen openen zaterdag de pop-up store van het Rock Palace aan het Noordeinde 146. De oprichters van het Rock Palace in 1985 mogen volgens de organisatie niet ontbreken bij de feestelijke opening.

De grootste muziekwinkel van Den Haag moest vertrekken uit het pand aan de Torenstraat. De zoektocht naar een nieuw pand duurt nog voort. In de tussentijd wil de winkel toch voldoen aan de vraag naar muziekspullen, met name de basisbenodigdheden als gitaarsnaren en drumstokjes. In de toekomst hoopt Keymusic een groter filiaal op een definitieve locatie te kunnen openen.