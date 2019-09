Kunstlicht met Verreck & Pleijsier, ‘Oorlog en Vrede’ en Art The Hague

“Verboden brandversnellers waren medeoorzaak vuurtornado Scheveningen”

Bij het uit de hand gelopen vreugdevuur op Scheveningen zijn niet-toegestane brandbare stoffen –brandversnellers- gebruikt. Dat melden bronnen aan RTL Nieuws. Die brandversnellers zijn er mede de oorzaak van dat de vuurstapel sneller en anders dan verwacht brandde.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) doet onderzoek naar de hoe het op Scheveningen mis kon gaan tijdens afgelopen jaarwisseling. Begin oktober verschijnt het rapport van de onderzoeksraad. Een dag na de vonkenregen laat burgemeester Pauline Krikke van Den Haag aan Omroep West weten dat de bouwers zich niet aan de afspraken hadden gehouden. Het gaat dan niet over het gebruik van brandversnellers maar over het feit dat de brandstapels te hoog waren. De gemeente blijkt dat vooraf te hebben geweten. Het is reden voor de gemeente om op oudjaarsdag de veiligheidshekken te verplaatsen. Zo komt er meer ruimte tussen de stapels en het publiek en kunnen de stapels niet op het publiek vallen.

Dat gebeurt inderdaad ook niet. Maar de vreugdevuren zorgen toch voor veel schade. Een vonkenregen trekt over Scheveningen. Huizen, auto’s en fietsen raken zwaar beschadigd. Schade die op verschillende plekken nog altijd niet hersteld is. De verzekering heeft nog niet uitbetaald. Dat hangt mogelijk ook af van waar de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) mee komt. Die conclusies kunnen trouwens ook bepalend zijn voor het politieke leven van burgemeester Pauline Krikke van Den Haag.

Foto Kevin Samboe