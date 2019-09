17-jarige Hagenaar slaat agent gebroken neus

Meer in

Een 17-jarige Hagenaar heeft in de nacht van zaterdag naar zondag een agent een gebroken neus geslagen in Zoetermeer. De 17- jarige jongen is aangehouden. De politieman moest naar het ziekenhuis.

Rond 04.30 uur kregen agenten een melding dat er een vechtpartij gaande was op het Oostwaarts. De agent probeerde twee vechtende mannen uit elkaar te halen. Zonder aanleiding en onverwacht sloeg een van de mannen de agent met een harde vuistslag vol in zijn gezicht. De neus van de agent begon direct te bloeden. De 17- jarige verdachte werd aangehouden en verzette zich hierbij. De agent is voor behandeling naar het ziekenhuis gegaan en daar bleek zijn neus gebroken te zijn.