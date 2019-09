Fokkerhaven Festival in de Binckhorst maakt regenachtig debuut

In de Fokkerhaven op de Binckhorst was zondag de eerste editie van het Fokkerhaven Festival. Door het slechte weer moest het evenement wel grotendeels naar overdekte locaties verplaatst worden.

“We hadden allerlei leuke boottourtjes bedacht, en suppen en roeien op het water, zegt organisator Susan Veninga. “Eigenlijk wilden we het water in de hoofdrol zetten, door de regen doen we nu eigenlijk meer binnen.” Toch waren er hier en daar wel bikkels te zien die toch het water in gingen.

De regen was ook voor de bezoekers geen reden om thuis te blijven. “Ik vind het geweldig, ik woon al 20 jaar met plezier in Laak en ben blij dat dit soort evenementen de buurt een beetje op de kaart zetten”, zegt een bezoeker. Een andere bezoeker is wat minder vrolijk gestemd; “Ik vind dat het in het water gevallen is, het idee was eigenlijk veel meer uitgebreid en nu zijn er wel minder mensen.”