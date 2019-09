Huey Lewis en Naaz in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Huey Lewis en Naaz (foto).

De meeste mensen associeren de naam Huey Lewis met de jaren ’80, toen de rocker hits had met zijn band The News. Lewis bracht deze eeuw ook weinig werk uit, maar daar komt, ondanks een gehoorprobleem, verandering in. Zondagavond hoor je daar het eerste resultaat van. Tevens in de uitzending een verse single van Naaz, die binnenkort op Europese tour gaat met superster Melanie Martinez

Meer releases zijn er van Zedd, Michael Kiwanuka, Sam Smith samen met actrice Renee Zellweger, Ibrahim Maalouf, Temples, Beth Hart en twee Haagse platen van Philip Kroonenberg en The Grey Pants (met Henk Koorn). De Top 3 staat deze week in het teken van Nederlandstalige tracks met Merol, Wies en Suzan & Freek.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).