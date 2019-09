Koos Meinderts te gast in Het Woordenrijk

Vlak voor de Kinderboekenweek praten we zondagavond weer eens bij met schrijver Koos Meinderts, over zijn nieuwe prentenboek en de verfilming van zijn bestseller ‘De Club van Lelijke Kinderen.

De van oorsprong Haagse schrijver Koos Meinderts zullen velen kennen van zijn songteksten die hij samen met en voor Harrie Jekkers schreef. Toch is Meinderts al bijna net zo lang schrijver van boeken voor alle leeftijden, beginnend met de kleinste lezers/luisteraars. Onlangs verscheen het prentenboek ‘De man met de zeegroene ogen’ en op 9 oktober gaat de film in première gebaseerd op zijn jeugdboek ‘De Club van Lelijke Kinderen’. Aan de vooravond van de Kinderboekenweek spreken we hem over al deze onderwerpen.

Verder in deze uitzending een boekentip van Corina Maduro, fijne muziek en de literaire agenda voor Den Haag en omstreken.

Het Woordenrijk is elke zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gepresenteerd door Harry Zevenbergen, Rene Schaarenburg en Ricco van Nierop.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).