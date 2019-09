Man (28) vast na schietincident Erasmusweg

De politie heeft een 28-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden na een schietincident op de Erasmusweg zaterdagavond. De man wordt verdacht van het willen verwijderen van sporen.

Rond 19.00 uur werden er op de Erasmusweg verschillende schoten gelost. Er werden meerdere kogelhulzen gevonden. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt.

Het nog niet duidelijk wat de aanleiding is geweest voor het schietincident. Uit gesprekken met getuigen blijkt dat de schutter mogelijk is weggerend in de richting van de Lannoystraat. De politie is nog op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben.