75 tractoren toegestaan tijdens demonstratie dinsdag

De gemeente Den Haag laat 75 landbouwvoertuigen toe op het Malieveld tijdens de demonstratie van dinsdag. Dat maakte burgemeester Pauline Krikke maandag aan het eind van de middag bekend. “Ik sta pal voor het grondwettelijke demonstratierecht en heb er begrip voor dat de boeren morgen in Den Haag hun standpunten kenbaar willen maken.”

In eerste instantie mochten slechts enkele voertuigen naar het Malieveld. Die afspraak is in overleg met Agractie, de organisatie van de demonstratie, verruimd. De rest van de voertuigen moeten nog steeds parkeren bij het Cars Jeans Stadion en worden vervolgens per shuttlebus naar het Malieveld vervoerd. De boeren vinden dat ze in de media onterecht neer worden gezet als milieuvervuilers en dierenmishandelaars.

Ook worden twee groepen dierenactivisten verwacht. Die willen de aanwezigheid van de boeren in de stad gebruiken om beelden uit de veehouderij en van slachthuizen te laten zien aan het winkelend publiek.