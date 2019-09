ADO Den Haag Voetbalschool bijna van start

ADO Den Haag start op vrijdag 4 oktober en zondag 6 oktober weer met de eerste trainingen van de ADO Den Haag Voetbalschool. Onder begeleiding van gediplomeerde trainers kunnen jongens en meisjes van 7 tot en met 15 jaar gedurende tien trainingen aan hun voetbalskills werken.

Kinderen die deelnemen aan de ADO Den Haag Voetbalschool ontvangen hun eigen ADO Den Haag Voetbalschool-tenue en kunnen kiezen uit twee trainingslocaties: elke vrijdag op het sportcomplex van BSC ’68 in Benthuizen of elke zondag op Jeugdcomplex De Aftrap in Den Haag. De focus binnen de ADO Den Haag Voetbalschool ligt voornamelijk op individuele voetbalontwikkeling. Een van de laatste trainingen vindt plaats in het Cars Jeans Stadion in Den Haag.