Deel ADO-supporters staakt tijdens wedstrijd tegen Ajax

Een deel van het ADO Den Haag-publiek gaat staken tijdens de eerste twaalf minuten van de wedstrijd tegen Ajax, aankomende zondag. Supportersvereniging FCDH heeft de actie op Facebook aangekondigd.

De supporters zijn ontevreden dat er ook dit seizoen geen uitsupporters welkom zijn bij de wedstrijd. “Elk jaar worden er verschillende redenen gezocht om uitsupporters te weren tijdens de wedstrijd”, valt in het statement te lezen. Vorig jaar kwamen er wel 250 Ajax-supporters naar Den Haag tijdens de wedstrijd, toen om te demonstreren op het Malieveld. “Gezien de politiemacht die vorig jaar op de been werd gebracht, tijdens de demonstraties op het Malieveld, is het ons een raadsel dat het onmogelijk is om 500 uitsupporters te begeleiden. We hebben toch één van de best beveiligde stadions van Nederland?”, aldus FCDH.

Het is de bedoeling dat twee vakken op de Haaglandentribune tot de twaalfde minuut leeg blijven. Volgens het statement op Facebook volgt meer informatie in de loop van de week. FCDH was niet beschikbaar voor commentaar. De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Ajax is zondagmiddag om 12.15 in het Cars Jeans Stadion.

Foto: Marianne Walhout Diependaal