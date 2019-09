Haagse filmmakers leggen laatste hand aan inzendingen ’72hrs The Hague’

Tijdens Filmwedstrijd ’72hrs The Hague Film Contest’ hebben 32 teams van vrijdag tot en met zondag een film gemaakt in en over Den Haag. Esmee de Vette is een van de deelnemers die meedeed aan de wedstrijd. “De opdracht voor deze derde editie was om een zin en een voorwerp te verwerken in de film, en dat is gelukt”, vertelt Esmee op Den Haag FM.

Het maken van een korte film, maximaal vijf minuten, in drie dagen is een hele opgave. “Van tevoren zijn we twee keer met het team bij elkaar gekomen om ideeën uit te wisselen, maar vrijdag is het hele idee voor de film pas echt ontstaan.” Vorig jaar was er nog een thema voor de inzendingen, namelijk een western. Dit jaar was de opdracht anders. “Het object dat we moesten verwerken in de film was een biertje en ook de zin ‘alleen in Den haag hè’ moest er in voorkomen.”

Tot maandag 15.00 uur kunnen de deelnemers nog aan de definitieve versie werken voordat het moet worden ingeleverd. Dinsdag komen de films online. “We willen de kijker zich laten afvragen of de verwachtingen bij wat je ziet wel kloppen”, vertelt Esmee.

De prijzen worden uitgereikt tijdens het ‘Haagse Oscâh’ gala. De winnaars zijn onderverdeeld in de categorieën: Veelbelovend Talent, Aanmoedigingsprijs en de Publieksprijs die wordt bepaald door online stemmen.

Luister hier naar het interview met Esmee de Vette op Den Haag FM.