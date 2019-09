Kinderboekenbal trapt kinderboekenweek in bibliotheek Nieuw Waldeck

De kinderboekenweek wordt woensdagavond in bibliotheek Nieuw Waldeck afgetrapt met een kinderboekenbal. “De ouders mogen pas het laatste kwartier komen, het is echt voor kinderen,” vertelde Agnes Schüller van het Loosduinse cultuuranker in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Het thema van de kinderboekenweek is ‘Reis mee!’, in dat thema wordt in verschillende Haagse bibliotheken onder meer voorgelezen uit de prentenboeken van André het astronautje. “Het is echt een feestweek” vertelde Agnes: “Kinderen lezen nog heel graag. Het is de kunst om ervoor te zorgen dat ze de goede boeken lezen.”

Het traditionele Kinderboekenweekgeschenk ‘Haaientanden’ is dit jaar geschreven door de Haagse schrijfster Anna Woltz. “Het is de allerhoogste eer in kinderboekenland, net als voor de volwassen schrijvers, het schrijven van het boekenweekgeschenk,” vertelde de schrijfster tegen mediapartner Omroep West.

Luister hier naar het gesprek met Agnes Schüller op Den Haag FM.