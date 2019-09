Madurodam Marathon live op Den Haag FM

De Madurodam Marathon is zondag 6 oktober van 11.00 tot 15.00 uur live te volgen op Den Haag FM. Tijdens de locatie-uitzending worden de deelnemers van de minimarathon gevolgd, met de marathon wordt er geld opgehaald voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

Waar een reguliere marathon ruim 42 kilometer lang is zal die van zondag op schaal zijn: er wordt 1,69 kilometer gelopen door diverse teams. Den Haag FM is vertegenwoordigd met een eigen team, dat bestaat onder meer uit Justin Verkijk, Pat Smith, Jessica Mendels, Marc de Hond en Ties Brink. Het is nog mogelijk om je aan te sluiten bij dit team, of het team te sponsoren .

Uitzending: zondag 6 oktober van 11.00 tot 15.00 uur op 92.0 Den Haag FM.

ADO-Ajax

Het wedstrijdverslag van ADO Den Haag tegen Ajax is zondagmiddag vanaf 12.00 uur te volgen via Den Haag Totaal.