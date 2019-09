Madurodam warmt op voor de tweede Madurodam Marathon

De tweede editie van de Madurodam Marathon staat voor de deur. Zondag wordt in de kleinste stad van Nederland voor de tweede keer 1.69 kilometer gelopen voor het goede doel.

“Net als de afmetingen van Madurodam zelf geldt voor de marathon een schaal van 1:25”, zegt Marianne Aalders van Madurodam. “Iedereen kan dus meedoen; gehandicapte mensen, ooms, tantes, kinderen, het maakt niet uit. Vorig jaar was de eerste editie, en voor dit jaar hebben we de route iets aangepast. We hebben hem wat meer urban gemaakt.”

De deelnemers van de marathon zamelen geld in voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. “Ik heb zelf ook nog meegelopen met mijn zoon die gehandicapt is en vaak in een rolstoel zit”, zegt directeur van de organisatie Henk-Willem Laan. Zijn organisatie gebruikt het geld voor een initiatief genaamd ‘Samen naar School’. “Meer dan tienduizend kinderen kunnen vanwege hun handicap niet naar school, en 85% van de gehandicapte kinderen heeft geen vriendjes in de buurt zitten. Het is onze missie om die kinderen naar school te kunnen laten gaan”, zegt Laan.