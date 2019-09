Nieuw parcours wielervereniging HSK Trias geopend door wethouder De Mos

“Het ligt er allemaal weer strak bij,” aldus wethouder Richard de Mos tijdens de opening van het nieuwe parcours van wielervereniging HSK Trias zondag. Het parcours is flink aangepakt. Er is verlichting en een voetpad aangelegd om veilig de kantine kunnen bereiken. Het parcours van ruim een kilometer met uitdagende veilige bochten is opnieuw geasfalteerd en middels een slimme uitbreiding kunnen nu de jongere en de oudere jeugd tegelijkertijd afzonderlijk veilig op het parcours trainen.

De Mos: “Ik zie steeds meer liefhebbers voor de wielersport. In augustus hebben we in Den Haag de BinckBank Tour gehad. Een mooie opmaat voor Den Haag als wielerhoofdstad van Nederland. Wie weet fietst het talent op deze prachtige wielrenbaan van HSK Trias over een paar jaar mee in een grote ronde in Den Haag.” Voorzitter Jan Blok: “De baan is echt een stuk verbeterd. We kunnen nu op hetzelfde moment veel meer jeugd samen laten trainen op ieder zijn eigen tempo. Ook naar de kantine is een veilig pad zodat bezoekers lekker kunnen genieten van een drankje en kunnen kijken naar de training of wedstrijden die we organiseren.”

Sinds 1987 is de enige Haagse Wielervereniging HSK Trias gevestigd in recreatiegebied De Uithof achter de schaatsbaan. Het parcours dat in 1987 is aangelegd was dringend toe aan onderhoud. Het aantal leden is de laatste jaren gegroeid en zowel de gemeente als de wielervereniging willen dat hun leden veilig kunnen fietsen en toeschouwers veilig kunnen kijken. Een update was dus nodig.

Foto’s: Richard Mulder.