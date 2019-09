Kinderboekenbal trapt kinderboekenweek in bibliotheek Nieuw Waldeck

Politie sluit misdrijf niet uit na vondst dode vrouw (39)

De politie sluit niet uit dat een 39-jarige vrouw aan de Hogezijde door geweld om het leven is gekomen. In het huis in de wijk Bouwlust werd zondag het levenloze lichaam van de vrouw gevonden.

Een familielid vond de vrouw rond 14.00 uur en belde de politie. Samen met ambulancepersoneel is de politie het huis ingegaan. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan in de woning. De portiekflat was met linten afgesloten.