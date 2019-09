Robert Barker (PvdD): “Marianne Thieme inspireerde mij om de politiek in te gaan”

Het vertrek van Marianne Thieme als fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren (PvdD) in de Tweede Kamer kwam voor Robert Barker, fractievoorzitter van de Haagse PvdD, als een verrassing. “Het nieuws kwam wel als een schok, maar na dertien jaar is het wel logisch om het stokje over te dragen. Zelf zou ik het moeilijk vinden om het politieke werk zo lang te doen, het is werk waar je continue mee bezig bent,” vertelde Robert Barker in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Barker zegt door Thieme geïnspireerd geraakt om zelf ook politiek actief te worden. “In de tijd dat zij de partij oprichtte was ik niet met politiek bezig, maar ik maakte me wel zorgen om de natuur en aarde en hoe we ermee omgingen. Ze inspireerde me om lid te worden.” Over het belang van de vertrekkend partijleider is Barker helder: “Ze is de belangrijkste persoon in de partij geweest, ze heeft de partij opgericht natuurlijk. In het begin was ze de brenger van de ongemakkelijk boodschap, nu zie je meer mensen achter onze idealen staan.”

Marianne Thieme zit sinds 2006 in de Tweede Kamer voor haar partij en vertrekt over anderhalve week. Robert Barker werd in 2018 fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad, dit nadat Christine Teunnissen plaats maakte voor Robin Smit.

Luister hier naar het gesprek met Robert Barker op Den Haag FM.