Boer aangehouden vanwege spookrijden

De politie heeft dinsdagmorgen een boer aangehouden die tegen de richting in over de middenberm rondom het Malieveld reed. Dat meldt de politie. De boer volgde aanwijzingen van de politie niet op. De politie staat met groot materieel klaar in de binnenstad. Ook vrachtwagens en de ‘oude’ busjes van de Mobiele Eenheid worden ingezet.

Duizenden boeren zijn dinsdagochtend onderweg naar Den Haag om te protesteren op het Malieveld. Burgemeester Pauline Krikke liet gisteren weten maximaal 75 tractoren toe te laten op het Malieveld. De rest van de boeren moet elders parkeren en worden vervolgens met busjes naar het Malieveld gebracht.