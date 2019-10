Burgemeester Krikke overlegt met driehoek over boerenprotest

Burgemeester Pauline Krikke heeft een overleg ingelast met de driehoek vanwege de boerenprotesten op het Malieveld. Sommige boeren reden met hun tractoren door de afzettingen bij het Malieveld. Krikke heeft de demonstranten opgeroepen om de afzettingen te respecteren. “Het is in ieders belang om deze dag rustig te laten verlopen”, zegt de burgemeester.

De politie heeft inmiddels besloten om meer dan 75 tractoren toe te laten op het Malieveld. Voor andere tractoren wordt een veilige parkeerplaats in de buurt van het Malieveld gezocht. Op de wegen richting Den Haag staat het nog altijd vast.

De boeren komen niet alleen via de snelwegen naar Den Haag. Op beelden is te zien dat de tractoren via het strand de stad proberen te bereiken.



Foto: Miranda van Dam / Omroep West.