Chaos op wegen door boerenprotest

Op wegen richting Den Haag is het dinsdagmorgen extreem druk door de boeren die op weg zijn aan het Malieveld. Het is onder andere langzaam rijden op de A2 en op de A12 bij Utrecht en Den Haag. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een zware dinsdagochtendspits.

Een grote groep boeren vertrok al in het holst van de nacht van maandag op dinsdag per tractor naar Den Haag om daar te demonstreren. Dit gebeurt onder politiebegeleiding. Automobilisten moeten achter in de rij aansluiten.

Rond 4.45 uur ontstonden de eerste files al. Verkeer vanuit Utrecht kon toen niet harder dan met een snelheid van 40 kilometer per uur richting Den Haag rijden. De eerste tractoren kwamen rond 6.00 uur Den Haag binnen.

Politie heeft met vrachtwagens de binnenstad van Den Haag afgezet en veel ME aanwezig. Ook de oude busjes zijn van stal gehaald vanwege t #boerenprotest pic.twitter.com/zkub813ksM — Rosanne Klein (@Rosanne070) October 1, 2019

Op Twitter worden massaal filmpjes geplaatst van de boeren die toeterend en soms met vuurwerk richting het Malieveld trekken. De gemeente liet maandag weten maximaal 75 tractoren tot het Malieveld toe te laten. Andere boeren worden met hun voertuigen naar plekken elders in de stad gedirigeerd. Op de website van het boerenprotest staat dat 2200 boeren met een landbouwvoertuig komen.