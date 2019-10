Extra nieuwsuitzending op Den Haag FM en Den Haag TV

Om 12.00 uur starten extra nieuwsuitzendingen op Den Haag FM en Den Haag TV vanwege twee Haagse wethouders die verdacht worden van corruptie en het boerenprotest op het Malieveld. De uitzendingen worden gemaakt in samenwerking met mediapartner Omroep West.

Boeren uit het hele land hebben zich verzameld op en rondom het Malieveld. De demonstrerende boeren zorgden voor de drukste ochtendspits ooit.

Ook in het stadhuis in Den Haag is er commotie. Twee wethouders, Richard de Mos en Rachid Guernaoui, worden verdacht van het tegen betaling regelen van vergunningen.