Gemeentemuseum Den Haag wordt Kunstmuseum Den Haag

Het Haagse Gemeentemuseum gaat vanaf dinsdag door het leven als Kunstmuseum Den Haag. De oude naam zou geen eer aan de collectie, het tentoonstellingsbeleid en het gebouw aandoen. Er zijn ook een nieuwe huisstijl en een nieuw logo ontwikkeld, door respectievelijk bureau KesselsKramer en Peter Biľak.

“Het beeldmerk brengt een ode aan de gele baksteen die sinds 1935 het gezicht van het museum bepaalt. Niet alleen de kleur van deze steen is uitgesproken, maar ook zijn langgerektheid. De proporties zijn afgestemd op de maateenheid van 11 cm die architect H.P. Berlage door het hele gebouw heeft toegepast”, legt een woordvoerster uit.

“De nieuwe naam en visuele identiteit passen bij het heden en verleden van een museum dat mede is opgericht door kunstenaars en is gevestigd in een architectonisch kunstwerk. We bieden ruimte aan allerlei uitingen van kunst, en blijven dit in de toekomst ook doen. Nog meer willen we deze ruimte delen met een breed en divers publiek”, aldus directeur Benno Tempel.