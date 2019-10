Hart voor Den Haag/Groep de Mos: “Karaktermoord op onze wethouders”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos stelt dat er karaktermoord is gepleegd op wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. De wethouders reageren ook voor het eerst via de website van hun eigen partij. “Wij hebben altijd naar eer en geweten gehandeld en zien de uitkomsten van het onderzoek dan ook met vertrouwen tegemoet. We herkennen ons niet in de verdachtmakingen, maar willen dit onderzoek niet frustreren door na dit persbericht verdere mededelingen te doen. We onthouden ons daarom verder van commentaar.” De twee wethouders voelen zich diep geraakt en uit het veld geslagen.

Dinsdagmorgen viel de Rijksrecherche het stadhuis en de woningen van de wethouders binnen in een onderzoek naar corruptie. De twee wethouders worden verdacht van het tegen betaling regelen van vergunningen. Burgemeester Pauline Krikke vroeg de wethouders tijdelijk terug te treden. Dat doen ze ook.