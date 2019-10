PvdD: Zet wethouders op non-actief gedurende onderzoek van het OM

Martijn Balster van de Haagse PvdA noemt het onderzoek naar twee wethouders van Groep de Mos een bizar nieuwsfeit. “Ik zag het niet aankomen, al is er wel al langer discussie over de rol van die partij.” De fractievoorzitter hoopt dat er een reactie vanuit het college komt op het lopende onderzoek. “Het onderzoek van het Openbaar Ministerie moeten we afwachten, maar het is wel ernstig,” zegt Balster.

Ook bij de Partij voor de Dieren werd geschokt gereageerd op het nieuws. “Dit is superheftig, je wordt niet zomaar als verdachte aangemerkt,” vertelde fractievoorzitter Robert Barker. Hij wil het onderzoek van het OM net als zijn PvdA-collega afwachten, maar zou het een goed idee vinden als de wethouders op non-actief worden gezet gedurende het onderzoek. “Dat is bij gewone medewerkers niet ongebruikelijk.”

De Haagse Stadspartij reageert op Twitter: “We hebben als partij al vaker aandacht gevraagd voor de verwevenheid van ondernemers met de partijfinanciering van Groep de Mos. Onder het vorige stadsbestuur al. Als er nu echt bewezen kan worden dat er sprake is van omkoping dan is dat ernstig”

Criminele organisatie

Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid wil dat, bij een veroordeling, hard wordt opgetreden richting de wethouders: “Als de verdenkingen richting groep de Mos leiden tot een veroordeling moeten naar de mening van de PvdE de betrokken wethouders worden ontslagen en moet de partij -als criminele organisatie- worden ontbonden.

De fractievoorzitters in de Haagse gemeenteraad komen later vanmiddag bij elkaar om te praten over het onderzoek.