Spoeddebat over corruptiezaak wethouders

Meer in

De Haagse gemeenteraad komt woensdagavond in spoeddebat bijeen over de corruptiezaak die dinsdag aan het licht kwam. Dat meldt de gemeente. Om 19.30 uur komen de raadsleden bijeen om te spreken over de kwestie. Naar verwachting zijn de twee wethouders die onderwerp van onderzoek zijn, Richard de Mos en Rachid Guernaoui, niet aanwezig. Zij zijn tijdelijk terug getreden op verzoek van de burgemeester.

Dinsdagmorgen viel de Rijksrecherche het stadhuis en de woningen van de wethouders binnen in een onderzoek naar corruptie. De twee wethouders worden verdacht van het tegen betaling regelen van vergunningen. Dinsdagmiddag werden de fractievoorzitters al bijgepraat over de zaak.