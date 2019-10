Tractoren rijden hekken omver op Malieveld, A12 dicht

Het boerenprotest op het Malieveld in zorgt voor veel overlast. Het is de drukste ochtendspits ooit en ook het openbaar vervoer in het centrum in Den Haag is ontregeld vanwege het protest.

Op het Malieveld zijn meerdere boeren door de hekken gereden. De politie is meer flink wat materieel aanwezig. Tenminste één boer is aangehouden.

De boeren houden dinsdagmiddag op het Malieveld een demonstratie tegen mogelijke gedwongen inkrimping van de veestapel en voor een duidelijker landbouwbeleid op de lange termijn. Ook vinden veel boeren dat media, politici en activisten ze in een kwaad daglicht stellen door ze dierenmishandelaars en milieuvervuilers te noemen.