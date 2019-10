Burgemeester Krikke overlegt met driehoek over boerenprotest

Twee Hagenaren vast na dood 40-jarige man

Agenten hebben twee Hagenaren aangehouden vanwege de dood van een 40-jarige man. Dat meldt de politie. De man overleed maandag in de vroege ochtend.

De hulpdiensten kregen zondag rond 20:45 uur een melding van een onwelwording in een woning aan de Hengelolaan. Daar troffen agenten een 40-jarige gewonde man aan. Onmiddellijk werd de reanimatie gestart en werd het slachtoffer vervoerd naar het ziekenhuis. Kort daarna overleed hij. Na de melding startte de politie een onderzoek in de woning.

Omdat er mogelijk sprake is van een misdrijf hielden agenten in de woning twee verdachten aan, 33 en 49 jaar uit Den Haag. Hun betrokkenheid bij de dood van de 40-jarige man wordt onderzocht. De verdachten zitten in beperkingen en mogen op dit moment alleen contact hebben met hun advocaat.