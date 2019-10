Vuurwapen gevonden in Haags corruptieonderzoek

In het onderzoek door de Rijksrecherche naar ambtelijke corruptie, omkoping en schending van ambtsgeheim is dinsdag een vuurwapen met munitie aangetroffen en in beslag genomen. Het vuurwapen werd gevonden bij een van de verdachte ondernemers. De man is aangehouden en na verhoor weer vrijgelaten.

De recherche heeft ook beslag gelegd op een groot aantal gegevensdragers, zowel schriftelijke documenten als computer bestanden. De werkkamers van de wethouder Richard de Mos en Rachid Guernaoui en werkplekken van een aantal ambtenaren zijn doorzocht.

Beide wethouders zijn dinsdag door de Rijksrecherche verhoord. Ze worden verdacht van het tegen betaling regelen van vergunningen. Het resterende deel van het stadsbestuur vraagt wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui tijdelijk terug te treden.