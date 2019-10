15.000 euro beloning voor gouden tip rond dood Corrie van Geesbergen (91)

De hoofdofficier van justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip rond de dood van Corrie van Geesbergen-Slootmaaker. Het lichaam van de 91-jarige vrouw werd begin mei gevonden in haar woning aan de Erasmusweg. De politie heeft aanwijzingen dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Ze is mogelijk het slachtoffer geworden van iemand die zich voordeed als medewerker van thuiszorg, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.

Het lichaam van Van Geesbergen is op woensdagochtend 8 mei gevonden door haar dochter en een medewerkster van thuiszorg. Uit de sectie blijkt dat ze geen natuurlijke dood is gestorven. Ook zijn er verschillende sieraden van het slachtoffer verdwenen.

Foto: Politie.