CU-SGP: Opzeggen samenwerking met Groep de Mos is een logisch besluit

Meer in

Pieter Grinwis, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP in de Haagse gemeenteraad, vindt het logisch dat VVD, D66 en GroenLinks niet meer willen samenwerken met Hart voor Den Haag/ Groep de Mos. “Het kon niet anders. Notabene de Rijksrecherche doet een inval. Met goed fatsoen kun je dan niet verder, je lost het dan niet meer op met tijdelijk terugtreden. Over integriteit kun je geen twijfel hebben”, zei Grinwis in de Den Haag FM Middagshow op Den Haag FM.

Ook de Partij voor de Dieren spreekt van een verstandig besluit: “Volgens mij hebben de coalitiepartijen er verstandig aan gedaan, de coalitie was al vleugellam”, vertelde fractievoorzitter Robert Barker op Den Haag FM. Sebastian Kruis van de Haagse PVV wil dat er nieuwe verkiezingen worden georganiseerd: “Dit is een zwarte dag voor de gewone Hagenees, een nieuw college wordt nu nóg linkser. Ook al is het niet gebruikelijk, maar wat mij betreft komen er nieuwe verkiezingen.”

Het Haagse stadsbestuur is woensdagmiddag gevallen. Coalitiepartijen VVD, D66 en GroenLinks hebben het vertrouwen met Hart voor Den Haag/Groep de Mos opgezegd. Twee wethouders en een raadslid van de partij zijn verdachten in een corruptiezaak.

Luister hier naar het gesprek met Pieter Grinwis (CU-SGP) op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Robert Barker (PvdD) op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Sebastiaan Kruis (PVV) op Den Haag FM.