Douwe Bob over Madurodam Marathon: “Met z’n allen zorgen dat geen kind meer wordt buitengesloten”

Het is nog maar de vraag of zanger Douwe Bob mee kan doen in de tweede editie van de Madurodam Marathon. De zanger werd een aantal weken geleden aangereden door een scooter en liep daarbij een flinke vleeswond op. “Ik ga wel optreden maar meelopen wordt lastig, volgend jaar ren ik weer mee”, zegt Douwe Bob op Den Haag FM.

Zondag wordt in de kleinste stad van Nederland voor de tweede keer 1.69 kilometer gelopen voor het goede doel. De opbrengst van de marathon gaat naar de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte kind, waar Douwe Bob ambassadeur van is. “Er zijn ruim 10.000 kinderen in Nederland die niet naar school kunnen, veel daarvan zijn eenzaam”, zegt Douwe Bob op Den Haag FM. “Daar strijden we tegen, onder andere met deze marathon, om ervoor te zorgen dat geen enkel kind wordt buitengesloten.”

Dit jaar zal Den Haag FM met een groot team meedoen bestaande uit presentatoren, verslaggevers en vrienden van Den Haag FM. Aanvoerder van het Den Haag FM-team is Ties Brink, tot en met september de burgemeester van Madurodam. Doneren of deelnemen kan via de teampagina.

Luister hier naar het interview met Douwe Bob op Den Haag FM.