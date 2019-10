CU-SGP: Opzeggen samenwerking met Groep de Mos is een logisch besluit

LIVE: Extra nieuwsuitzending op Den Haag FM na val Haagse coalitie

In verband met de val van de Haagse coalitie zijn er vanavond op Den Haag FM en Den Haag TV extra nieuwsuitzendingen.

Op 92.0 Den Haag FM hoor je een samenwerkingsprogramma met mediapartner Radio West. De vrijwilligersprogramma’s van deze avond komen daardoor te vervallen. Je kunt in het samenwerkingsprogramma zelf reageren op de val van de Haagse coalitie, bel daarvoor 070-3905454

Op Den Haag TV is vanaf 19.20 uur een extra uitzending, in de Haagse gemeenteraad wordt dan gesproken over de stand van zaken na de val van de Haagse coalitie.