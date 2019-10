GroenLinks, VVD en D66 dienen motie van wantrouwen in tegen wethouders

Arjen Kapteijns van GroenLinks diende woensdagavond, mede namens VVD en D66, een motie van wantrouwen in tegen twee Haagse wethouders, later werd duidelijk dat dat de wethouders van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos betrof. Dat zorgde voor enige consternatie in de Haagse raad waar werd gesproken over de val van de Haagse coalitie.

Nadat Kapteijns met de motie kwam stelde Hart voor Den Haag/ Groep de Mos-fractievoorzitter Arjen Dubbelaar voor om de motie direct in stemming te brengen, dat verzoek werd gesteund door 50PLUS en de Haagse VVD. Oppositiepartij ChristenUnie-SGP wilde eerst de eerste termijn van de avond afmaken, daarin werd ze gesteund door SP en NIDA.

Burgemeester Krikke concludeerde daarop dat een directe stemming niet voldoende werd gesteund: “Ik stel voor om pas later te stemmen.” Daaropvolgend is het debat hervat.

Het debat in de Haagse gemeenteraad is woensdagavond live te volgen via 92.0 Den Haag FM en Den Haag TV.