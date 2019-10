Haags stadsbestuur gevallen, vertrouwen in Groep de Mos weg

Het Haagse stadsbestuur is woensdagmiddag gevallen. Coalitiepartijen VVD, D66 en GroenLinks hebben het vertrouwen met Hart voor Den Haag/Groep de Mos opgezegd. Twee wethouders en een raadslid van de partij zijn verdachten in een corruptiezaak. VVD, D66 en GroenLinks laten in een gezamenlijk bericht weten: “Het corruptieonderzoek maakt verdere samenwerking onmogelijk.”

Dinsdagmorgen viel de Rijksrecherche het stadhuis en de woningen van de wethouders binnen in een onderzoek naar corruptie. De twee wethouders worden verdacht van het tegen betaling regelen van vergunningen. Dinsdagmiddag werden de fractievoorzitters al bijgepraat over de zaak.

Vanwege het onderzoek zijn de wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui gister al tijdelijk teruggetreden. Dat deden ze op verzoek van de burgemeester. De twee wethouders zeggen zich niet in de verdenkingen te herkennen en de Groep de Mos-fractie spreekt van “karaktermoord op twee hardwerkende wethouders”.

Gezamenlijke verklaring

De fracties van VVD, D66 en GroenLinks schrijven in een gezamenlijke verklaring dat ze “vinden dat Den Haag boven alles moet kunnen vertrouwen op een integer stadsbestuur dat boven alle verdenkingen verheven is, en dat de belangen van alle Hagenaars dient. Het stadsbestuur heeft op het gebied van integriteit een voorbeeldrol, en die kunnen we in de huidige samenstelling van de coalitie niet waarmaken naar de stad.”

Fractievoorzitter van de PvdA Martijn Balster begrijpt de beslissing. “Ze worden verdacht van hele ernstige en zware zaken. De schijn van en het onderzoek naar corruptie maakt samenwerken met de partij niet meer mogelijk”, vertelt Balster op Den Haag FM. “Dat zou de integriteit van het gehele stadsbestuur besmetten.”

Haagse Stadspartij

Ook voor fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij is begrijpt het verbreken van de samenwerking. “Het was een onhoudbare situatie,” aldus Wijsmuller op Den Haag FM. Donderdag wordt er gesproken over een toekomstig bestuur. “Wethouder Boudewijn Revis nodigt morgen alle fractievoorzitters uit om op gesprek te komen over hoe de stad voorlopig bestuurd gaat worden en hoe een ander meerderheidsbestuur kan worden gevormd.”

Het spoeddebat van vanavond gaat naar verwachting gewoon door. “Wij vinden het belangrijk dat er vanavond een debat plaatsvindt over de ontstane situatie en realiseren ons dat er daarna hard gewerkt moet worden aan een stabiel stadsbestuur dat kan rekenen op een meerderheid in de Haagse gemeenteraad.”

Luister hier naar een interview met Martijn Balster op Den Haag FM.

Luister hier naar het interview met Joris Wijsmuller op Den Haag FM.