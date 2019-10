Haagse Anna Woltz schreef kinderboekenweekgeschenk ‘Haaientanden’

De Kinderboekenbeek is woensdag begonnen. Tijdens de jaarlijkse periode ter promotie van kinderboeken wordt er traditie getrouw een boek gratis weggeven bij besteding van tien euro bij een boekenwinkel. Dat kinderboekenweekgeschenk komt dit jaar uit de pen van de Haagse Anna Woltz. “Het is de allerhoogste eer in kinderboekenland”, vertelt Anna op Den Haag FM.

Er worden 330.000 exemplaren van Anna’s boek ‘Haaientanden’ uitgedeeld tijdens de kinderboekenweek. “Het is een geweldig gevoel om te weten dat zo veel kinderen dit verhaal gaan lezen.” Volgens Anna is het vrij goed gesteld met het lezen onder kinderen in Nederland. “Er is altijd ruimte voor verbetering, maar iedere keer dat ik bij scholen langskom valt het weer op hoeveel er wordt gelezen.”

Haaientanden

Haar boek ‘Haaientanden’ gaat over de 11-jarige Atlanta die in 24 uur rond het IJsselmeer wil fietsen. Voor de belangrijkste tocht van haar leven heeft ze twaalf boterhammen nodig, vier bananen, een nachtbeugel en kerstverlichting. Ze is pas net begonnen als ze keihard tegen de fiets van Finley knalt, een 11-jarige jongen die is weggelopen van huis maar niks heeft meegenomen. In zijn zak zitten alleen twee haaientanden. “Meer ga ik niet verklappen.”

Woltz schreef 24 boeken, won meerdere prijzen, haar boeken verschijnen in negentien verschillende landen en sommigen zijn verfilmd of tot tv-serie bewerkt.

Foto: Wikimedia | Richard Broekhuizen

Luister hier naar het interview met Anna Woltz op Den Haag FM.