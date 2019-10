Haagse Manchester United fans kijken uit naar ‘thuiswedstrijd’ in eigen stad

Ze volgen hun club over de hele wereld om Manchester United te zien spelen. Donderdag geen verre reis, maar een kort ritje naar het stadion van ADO Den Haag. Daar speelt United tegen AZ dat vanwege problemen met hun eigen stadion uitwijkt naar dat van ADO.

“Het is heel apart. Nooit gedacht dat ze ooit hier in Den Haag zouden spelen”, zegt Ron Snellen die voorzitter is van de officiële fanclub van Manchester United. Hij richtte de fanclub bijna 25 jaar geleden op om met andere supporters naar wedstrijden van United te gaan. “Je kon toen niet overal voetbal kijken zoals dat nu het geval is. Elke reis zat dus bomvol.”

Aanstaande donderdag speelt het grote Manchester United tegen AZ, al is United niet meer zo goed als vroeger. Snellen denkt daarom niet dat zijn team gaat winnen. “Bovendien spelen ze op kunstgras. Dat vinden ze niet lekker”, aldus Snellen.