Haagse scholieren marcheren voor 150e geboortedag Mahatma Gandhi

Wees de verandering die je zelf in de wereld wil zien gebeuren. Het is één van de beroemde uitspraken van Mahatma Gandhi, die woensdag precies 150 jaar geleden werd geboren. Hij is een internationaal symbool voor vreedzame oplossingen. Daar werd ook in Den Haag bij stilgestaan, leerlingen van de Shri Vishnu school liepen de Gandhi Mars voor geweldloosheid.

Onder de organisatie valt Rajesh Ramnewash van de Gandhi Non-Violence Foundation. “Het grootste belang van deze mars is dat wij ook met kinderen symboliseren hoe belangrijk geweldloosheid vandaag de dag nog steeds is”, zegt hij. “Niet alleen op internationaal maar ook op micro-niveau; in de klas, op straat, noem het maar op.

De leerlingen van de school hadden het naar hun zin tijdens de mars. “Gandhi vind ik een hele goede man, hij heeft er echt voor gezorgd dat hindoestanen een naam hebben in de wereld”, zegt een leerling. “Wij lopen vandaag om zijn geboortedag te vieren en hem te bedanken.” “Wat ik het leukste vind? Dat we niet hoeven te leren vandaag”, roept een andere leerling. Die wordt dan wel snel gecorrigeerd door zijn klasgenoot die bromt dat ze alles wel weer in moeten halen.