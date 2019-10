Hart voor Den Haag/Groep de Mos: “Een politieke afrekening”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos ziet de keuze van collegepartijen VVD, D66 en GroenLinks om de stekker uit de coalitie in Den Haag te trekken als “een politieke afrekening”. Dat stelt Hart voor Den Haag/Groep de Mos woensdag in een schriftelijke reactie.

De drie Haagse fracties van VVD, D66 en GroenLinks hebben geen vertrouwen meer in Hart voor Den Haag/Groep de Mos, omdat twee wethouders en een raadslid van deze partij verdachten zijn in een corruptiezaak.

Hart voor Den Haag-fractievoorzitter Arjen Dubbelaar: “Wij zijn zwaar teleurgesteld in het feit dat onze coalitiepartners de stekker uit het college hebben getrokken. Wij wilden graag verder met deze samenwerking. Nu de VVD, D’66 en GroenLinks dat niet willen is één ding is zeker; wij gaan door én wij komen terug! Sterker en strijdbaarder dan ooit. Voor de belangen van al onze kiezers, jong en oud. Van ondernemer tot bijstandsgerechtigde. Ons verkiezingsprogramma klinkt als een klok. Daarom blijven wij – met onze ombudsmanpolitiek -onvermoeibaar knokken voor onze kiezers de komende tijd.”