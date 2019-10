Hotel Des Indes tijdelijk ontruimd vanwege ongeluk met gevaarlijke stoffen

Hotel Des Indes aan het Lange Voorhout in Den Haag is woensdagmiddag tijdelijk volledig ontruimd geweest. Bij het bijvullen van chemicaliën voor het zwembad is volgens de brandweer iets fout gegaan waardoor gevaarlijke stoffen zijn gelekt. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze problemen hadden met de ademhaling.

De gasten werden tijdelijk in een ander hotel opgevangen. Volgens een woordvoerder van de brandweer is er geen gevaar voor de omgeving geweest. Over de oorzaak is nog niets bekend.

De brandweer heeft het zwembad geventileerd en een speciaal bedrijf heeft de vaten met chemicaliën opgehaald. De situatie is inmiddels stabiel en de gasten mogen weer terug het hotel in.