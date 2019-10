Koninginnegracht wordt Khashoggigracht om aandacht te vragen voor vermoorde journalist

Mensenrechtenorganisatie Amnesty onthult woensdag een straatnaambord in Den Haag met daarop de naam Jamal Khashoggi. Dat is de Saoedische journalist die op 2 oktober 2018 werd vermoord. Khashoggi kwam om het leven in het Saudische consulaat in Istanboel. Met de actie wil mensenrechtenorganisatie Amnesty aandacht voor de zaak.

Voor de ingang van het Saudische consulaat in Den Haag hangt vandaag een bord Khashoggigracht in plaats van Koninginnegracht. “Het is symbolisch, maar wel helemaal in stijl van een echt bord,” zegt Floor Beuming van Amnesty op NPO Radio 1.