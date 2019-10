GroenLinks, VVD en D66 dienen motie van wantrouwen in tegen wethouders

NIDA: Beerput moet open inzake corruptieonderzoek

De politieke partij NIDA in de Haagse gemeenteraad wil dat er een raadsonderzoek komt naar corruptie en wanbeleid om het vertrouwen in de Haagse politiek te herstellen. “Dit is een smet op ons imago als internationale stad van vrede en recht. Wat ons betreft moet die beerput opengetrokken worden en de onderste steen boven komen middels een onafhankelijk raadsonderzoek waarbij het beleid en de rol van de burgemeesters, wethouders en de gemeente tegen het licht aan worden gehouden.”

Fractievoorzitter Adeel Mahmood zegt eerder al vraagtekens te hebben geplaatst bij de uitgifte van nachtvergunningen en de transparantie daarvan. “Toen waren alle coalitiepartijen tegen, iets wat wij onbegrijpelijk vinden.”

NIDA zegt het een goede stap te vinden dat de coalitiepartijen hun vertrouwen en samenwerking met Hart voor Den Haag/Groep de Mos hebben opgezegd, al is dat voor de eenmansfractie niet genoeg.