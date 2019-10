Robert van Asten (D66): “De stad moet kunnen vertrouwen op een integer stadsbestuur”

“De schijn van niet integer zijn kan niet boven een integer stadsbestuur blijven hangen. Dan kan je niet effectief besturen”, vertelde D66-partijleider Robert van Asten woensdagmiddag op Den Haag FM. Van Asten reageerde daarme op het feit dat zijn partij, samen met VVD en GroenLinks, de samenwerking met Groep de Mos stopte. “De stad moet kunnen vertrouwen op een integer stadsbestuur.”

“We hebben met de fractie van D66, net als andere fracties, besproken welke situatie is ontstaan. Op basis van die gesprekken en de reactie van Groep de Mos en gesprekken met de partij is besloten de samenwerking met die partij stop te zetten. Het onderzoek (door het OM, red.) kan nog maanden of jaren duren. Niet alleen de wethouders worden onderzocht, ook een raadslid en kandidaat raadsleden zijn er mogelijk bij betrokken. Groep de Mos moet goed nadenken over hoe ze omgaan met integriteitskwesties die boven de markt hangen.”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos ziet de keuze van collegepartijen VVD, D66 en GroenLinks om de stekker uit de coalitie in Den Haag te trekken als “een politieke afrekening”. Dat stelt Hart voor Den Haag/Groep de Mos woensdag in een schriftelijke reactie.

