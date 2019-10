Wethouder Revis: “We zijn ons kapot geschrokken”

Wethouder Boudewijn Revis sprak woensdagavond in de Haagse gemeenteraad namens het stadsbestuur over de in opspraak geraakte Haagse wethouders: “Wij als wethoudersteam zijn ons kapot geschrokken. We willen de stad mooier maken en dat in vertrouwen met elkaar doen. Dat moet integer gebeuren. Als dan blijkt dat bij twee collega’s een inval thuis wordt gedaan, dan komt dat hard aan.”

Revis memoreerde dat daarom dinsdag werd besloten de wethouders De Mos en Guernaoui te vragen om hun functie neer te leggen. “Dat hebben ze gedaan respect daarvoor.” Die stap bleek later voor coalitiepartijen VVD, D66 en GroenLinks niet voldoende, de partijen gaven woensdag aan de samenwerking met Hart voor Den Haag/ Groep de Mos op te zeggen.

In de raad werden woensdagavond verschillende moties voorgesteld. GroenLinks kwam, gesteund door VVD en D66, met een motie van wantrouwen tegen de in opspraak geraakte Hart voor Den Haag/ Groep de Mos-wethouders. De PVV had liever gezien dat er een motie werd aangenomen die het hele college naar huis had gestuurd. Een motie van wantrouwen moet afdwingen welke wethouders daadwerkelijk moeten opstappen. De wethouder heeft de motie van de PVV afgeraden. Tevens zei de wethouder te willen praten met partijen in de raad om tot een nieuwe meerderheidscoalitie te komen

Het debat in de Haagse gemeenteraad is woensdagavond live te volgen via 92.0 Den Haag FM en Den Haag TV.