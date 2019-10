Winactie: Vrijkaarten voor F1rstman op vrijdag 4 oktober in het PAARD

Den Haag FM geeft deze week 2 x 2 kaarten weg voor F1rstman op vrijdag 4 oktober in het PAARD. Wil jij kans maken op gratis kaarten? Luister dan naar de Den Haag FM Middagshow met Thomas tussen 15:00 en 18:00 uur. Zodra er een oproep wordt gedaan, kun je contact opnemen via prijsvraag@denhaagfm.nl en maak je kans op de vrijkaarten.

F1rstman

Hassan Syed, zoals de echte naam van F1rstman is, is een Haagse zanger en rapper die zijn Nederlandse sound met Bollywood invloeden combineert. F1rstman kreeg zijn grote doorbraak in 2015 met zijn hit ‘Round and Round’ die hij maakte met Lil’ Kleine, Dyna en Bollebof en sindsdien gaat de Hagenaar als een speer. Zo kreeg de Haagse artiest deze zomer nog uit handen van wethouder Rachid Guernaoui een gouden award uitgereikt. Met het album At First behaalde hij namelijk meer dan 60 miljoen streams op Spotify. In zijn eigen Den Haag geeft F1rstman een show waar bezoekers niet alleen de bekende hits gaan horen, maar ook nieuwe tracks voorgeschoteld krijgen. Voeg hier een liveband aan toe en het wordt een echt feestje!