Bo Maerten schittert in nieuwe romantische komedie ‘F*ck de Liefde’

Meer in

De Haagse actrice Bo Maerten is vanaf donderdag te zien in de nieuwe Nederlandse romantische komedie ‘F*ck de Liefde’. Een deel van de film is opgenomen op Curaçao. “Daar heb ik mijn collega-acteurs heel goed leren kennen”, vertelt Bo op Den Haag FM.

Bo speelt de rol van Lisa, een jonge vrouw die midden in een scheiding zit. Op vakantie met haar vrienden naar Curaçao ontmoet ze de charmante wereldreiziger Jim, gespeeld door Thijs Römer. Ook bn’ers Yolanthe Cabau van Kasbergen, Victoria Koblenko, Nicolette van Dam en Nienke Plas spelen in de film. “Omdat normaal gesproken iedereen na de draaidag naar huis gaat, leer je je collega’s lang niet altijd zo goed kennen. Op Curaçao kon dat niet en heb ik gelukkig veel tijd met Thijs, Nienke en Nicolette kunnen doorbrengen”, vertelt Bo.

De romkom ‘F*ck de Liefde’ werd maandag voor het eerst vertoond in Pathé Tuschinski en is vanaf donderdag voor iedereen te zien in de bioscoop.

Foto: Romy Treebusch

Luister hier naar het interview met Bo Maerten op Den Haag FM.