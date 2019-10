Bo Maerten schittert in nieuwe romantische komedie ‘F*ck de Liefde’

Burgemeester Pauline Krikke: “Vuurstapels moeten substantieel kleiner”

Meer in

Vuurstapels op Scheveningen en Duindorp zijn in de toekomst alleen mogelijk als ze substantieel kleiner zijn. Dat zegt burgemeester Pauline Krikke tegen Den Haag FM in reactie van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

“Het is een stevig rapport.” zegt de burgemeester. “Er zijn verschillende afspraken gemaakt. Maar blijkbaar als je dit soort dingen wil, dan kan het alleen maar met een vergunning.” Daarmee doelt de burgemeester op afspraken met de bouwers over hoogte en volume van de stapels.

Die afspraken waren er wel, maar werden niet gehandhaafd. “De stapels waren groter. Toen liepen we tegen twee problemen aan: hittestraling of omvallende stapels. Toen hebben we de hekken verruimd.”

“U denkt toch niet werkelijk, dat als ik van tevoren zou hebben geweten dat het een onveilige situatie zou zijn, dat ik het zou hebben laten doorgaan.” aldus Krikke. Ik heb niet geweten dat er extra diesel op de stapel is gegooid. Volgende week moet de burgemeester in debat met de gemeenteraad.