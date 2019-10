Groep de Mos wil dat burgemeester Krikke opstapt: “Liefst vandaag nog”

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad ziet na het rapport van de OvV over de vreugdevuren maar één conclusie voor zich: “Krikke moet aftreden.” De partij stelt dat er door de burgemeester niet is ingegrepen wanneer dat nodig bleek. “Omdat ze niet ingreep werkte zij het overschrijden van grenzen in de hand, zeker in de context van de competitie tussen Scheveningen en Duindorp oordelen de onderzoekers. Diegene die moest handhaven deed dus niets en daarom moet ze aftreden. Liefst vandaag nog”, schrijft fractievoorzitter Arjen Dubbelaar in een reactie.

Sebastian Kruis van de Haagse PVV vindt eveneens dat de burgemeester politiek verantwoordelijk is voor de afgelopen jaarwisseling. “Ik hoop dat zij volgende week haar verantwoordelijkheid neemt bij het debat en niet alleen naar anderen gaat wijzen”

PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster spreek van onverantwoorde risico’s die zijn genomen. “Terwijl de hoogte overschreden werd en de wind tot grote risico’s zou leiden, maakte niemand zich verantwoordelijk voor het besluit om het vuur al dan niet te ontsteken. Ik reken dat het stadsbestuur zwaar aan.”