Man dreigt met aanslag op Paleis van Justitie

Agenten hebben donderdagmorgen een man aangehouden omdat hij gedreigd zou hebben te schieten of iets op te blazen bij het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan. Dat schrijft de politie donderdag aan het begin van de middag.

Om 11.00 uur kreeg de politie een melding dat de man in de tram zat en een telefoongesprek aan het voeren was waarin hij aangaf te willen schieten op het Paleis van Justitie, of iets op te blazen. Om elk risico uit te sluiten is direct een aantal agenten met kogelwerende vesten naar het Paleis van Justitie gegaan. Het gebouw werd doorzocht, maar er werd niets verdachts aangetroffen.

Op het Anna van Buerenplein werd een man staande gehouden die voldeed aan het signalement dat de melder beschreef. De man was zwaar onder invloed van alcohol. Er werden geen wapens of andere verdachte zaken bij de man aangetroffen. De man is aangehouden en is meegenomen naar het bureau voor verhoor.