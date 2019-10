Boswachter Jenny van Leeuwen plotseling overleden

Boswachter Jenny van Leeuwen is donderdag plotseling overleden. Dat heeft Staatsbosbeheer vrijdag bekend gemaakt. Van Leeuwen werkte sinds 2008 bij deze organisatie. Voor Den Haag FM was ze iemand die we graag om haar mening of expertise vroegen als het over de natuur ging.

Ze sprak in blogs, tijdens excursies en in de media altijd met grote trots en liefde over haar werkgebieden: het Haagse bos en omstreken. Vanuit haar betrokkenheid en liefde voor de natuur wilde ze graag mensen, en dan met name kinderen, kennis laten maken met de bijzondere natuur in haar gebieden. Ze had de gave en het enthousiasme om duidelijk te maken waar het over ging en mensen mee te nemen in haar eigen verwondering.

Staatsbosbeheer zegt in de verklaring mee te leven met haar naasten; haar vriend, ouders en haar familie, maar ook met haar directe collega’s. Omroep West sluit zich hier graag bij aan.