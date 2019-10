Dierenopvang Het Knagertje: “Een dier is geen impulsaankoop”

Dierendag is voor menigeen een dag om het huisdier eens te verwennen of om een huisdier aan te schaffen, knaagdierenopvang Het Knagertje doet daar niet aan mee. “Ik herplaats nooit op dierendag, ze moeten er daarna nog even over nadenken. Een dier is geen impulsaankoop, mensen moeten er goed over nadenken”, vertelde Geertje van Kranen van Het Knagertje in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Geertje is van mening dat mensen goed voorbereid moeten zijn voor ze aan een huisdier beginnen: “Help een middagje mee, dan weet je wat het is om een beest te verzorgen. Het brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee.”

Dat dierendag maar een keer per jaar, op 4 oktober, is gaat er bij de dierenliefhebber ook niet in: “Ik vind dat het altijd dierendag moet zijn voor je eigen dieren. Ik hoop dat mensen vandaag langskomen bij een asiel en een knuffel komen geven of wat lekkers meenemen, ze zitten toch in een asiel.”

Luister hier naar het interview met Geertje van Kranen op Den Haag FM.